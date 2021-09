Martini (PD) “Soddisfazione per l’iniziativa No Tampon Tax”

SESTO FIORENTINO – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa No Tampon tax nelle Farmacie comunali di Sesto. Proposta che il PD presentò in Consiglio comunale alcuni mesi fa e che vide il voto unanime di tutti i gruppi consiliari” è quanto afferma la consigliera del PD Sara Martini. “Un’azione concreta che abbatte la tassazione sui […]

SESTO FIORENTINO – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa No Tampon tax nelle Farmacie comunali di Sesto. Proposta che il PD presentò in Consiglio comunale alcuni mesi fa e che vide il voto unanime di tutti i gruppi consiliari” è quanto afferma la consigliera del PD Sara Martini.

“Un’azione concreta che abbatte la tassazione sui prodotti igienici femminili essenziali. Una scelta doverosa perché è inaccettabile che gli assorbenti siano considerati beni di lusso (con Iva al 22%). Si tratta di un impegno politico e insieme culturale, un atto di giustizia sociale – dice Martini – Cogliamo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro al nuovo Direttore di Azienda Farmacie e Servizi. Per il PD Sesto AFS è una realtà che costituisce un riferimento insostituibile per la città di Sesto e tale deve continuare a essere in futuro, un presidio di natura sociale sul territorio che dovrà far proprie alcune sfide e investire su servizi di prossimità ai cittadini sestesi e soprattutto ai più fragili della nostra comunità”.

“Su AFS ci sono alcuni elementi di preoccupazione (bilancio 2020 in negativo) ma siamo convinti che l’azienda abbia tutte le potenzialità per tornare a esprimere al meglio la sua funzione come è stato nella sua importante storia. – conclude Martini – Inoltre crediamo importante riflettere circa alcuni aspetti fondamentali: la necessità di favorire nuovamente una presenza capillare dei medici di base sul territorio a fianco delle farmacie comunali, di tutelare tutti i lavoratori di AFS, di ripensare alcuni spazi per garantire servizi adeguati ai tempi che viviamo. Su questo e su altro il Partito Democratico porterà il suo contributo di idee e visione”.