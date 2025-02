“Marzo donna”: dal 4 marzo al via un mese di appuntamenti per riflettere e sensibilizzare 

LASTRA A SIGNA – “Marzo donna 2025”: anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa lancia un programma di iniziative per riflettere e sensibilizzare. Saranno soprattutto tematiche come l’abbattimento degli stereotipi, il coraggio e la determinazione delle donne, la prevenzione e la salute, la creatività al femminile in ambito culturale e artistico, i temi che […]

LASTRA A SIGNA – “Marzo donna 2025”: anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa lancia un programma di iniziative per riflettere e sensibilizzare. Saranno soprattutto tematiche come l’abbattimento degli stereotipi, il coraggio e la determinazione delle donne, la prevenzione e la salute, la creatività al femminile in ambito culturale e artistico, i temi che caratterizzeranno molti degli eventi. Gli appuntamenti partiranno martedì prossimo 4 marzo alle 20.45 al Teatro delle Arti con lo spettacolo “Semplicemente donna.. bella se puoi, saggia se vuoi degna di stima sempre” a cura della Compagnia La Giostra. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Con il sorriso di Beatrice Morandi per finanziare i progetti sociali che porta avanti sul territorio. Giovedì 6 marzo alle 20.45, sempre al Teatro delle Arti, sarà inaugurata la mostra “Maschi e femmine” di Francesca Zagni mentre a seguire si terrà lo spettacolo “Pulsazioni”, ideazione, regia e drammaturgia di Chiara Migliorini.

Sabato 8 marzo le iniziative entrano nel vivo con la raccolta straordinaria di sangue a cura del Gruppo Fratres Nesi di Lastra a Signa: a partire dalle 7.30 presso la sede del gruppo Fratres in vicolo della Misericordia. Alle 16.30 in sala consiliare si terrà l’incontro “Un altro genere di bellezza: body shaming e body positivity: come gli stereotipi proposti dai media e dalla società influenzano la percezione di se stessi” con i saluti iniziali del sindaco Emanuele Caporaso e gli interventi di Francesca Tozzi, assessore alle pari opportunità, Michela Monaco, consigliera delegata alle pari opportunità e accessibilità universale della Città Metropolitana di Firenze, Claudia Nasca e Francesca Taccetti dell’Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends Onlus, Margherita Barzagli, giornalista della rivista Edera. Modera Giulia Cavallini, psicoterapeuta della Gestalt, sessuologa, formatrice di percorsi di empowerment femminile. A seguire performance teatrale a cura dell’attrice Enrica Pecchioli. Domenica 9 marzo il programma continua con alle 16.30, presso il Centro Sociale Residenziale, il concerto del Coro Workshop Voices di Malmantile diretto da Paolo Brandani e Helena Thorsen.

Sabato 15 marzo alle 9.30 da piazza Garibaldi partirà la pedalata rosa verso Firenze. L’iniziativa è inserita nell’edizione 2025 della ciclostorica La Lastrense. Sempre il 15 marzo con partenza alle 14 dalla sede della sezione soci Coop Le Signe si terrà una camminata sulle colline di Lastra a Signa per incontrare una realtà di imprenditoria al femminile: l’Agriturismo fattoria Albanese Labardi. Il 17 marzo alle 17.30 presso la sala eventi della biblioteca comunale sarà presentato il libro “Le mie guerriere: quel bastardo del tumore al seno” alla presenza dell’autrice Marina Martinelli e delle “guerriere”. Mercoledì 19 marzo alle 17.30 gli appuntamenti continuano con il circolo di lettura della biblioteca comunale che si concentrerà sul libro “La diva geniale” di Marie Benedict, mentre il 20 marzo alle 21 in sala consiliare si terrà lo spettacolo “Da Antigone a Nora i grandi monologhi” a cura della Compagnia teatrale Il Vaso di Pandora con la regia di Andrea Valdrè. Il 22 marzo due le iniziative: alle 16.30 presso la sede Auser in via Togliatti “La forza e il coraggio delle donne… e siamo ancora qui a parlarne” a cura di Auser Laboratorio, sempre lo stesso giorno ma alle 20 presso il circolo Mcl di Ginestra Fiorentina cena a cura a cura delle associazioni di Ginestra Fiorentina e a seguire lettura di poesie a cura di Gaia Del Vecchio.

Infine gli ultimi appuntamenti in programma saranno il 27 marzo alle 21 nella sala eventi della biblioteca comunale con lo spettacolo “Un’unica grande preghiera: omaggio a Etty Hillesum” di Lorenzo Bertolani con Lorella Serni e a cura della compagnia Teatro Studio Krypton, sabato 29 marzo alle 14.45 partenza da piazza del Comune della camminata “A passo di donna”, con arrivo all’azienda Del Vecchia group in via De Ceramisti, sosta pausa caffè e realizzazione di un piccolo manufatto con le macchine da cucire dell’azienda. L’ultimo evento sarà proprio lunedì 31 marzo quando alle 17.30 presso la sezione soci Coop Le Signe si terrà l’incontro sul tema endometriosi con gli interventi di Gianni Taccetti, presidente della Fondazione Ames San Giovanni di Dio, e di Francesco Pulli, dirigente UO Ginecologia Ospedale San Giovanni di Dio.

“Il programma di iniziative, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – con ben quindici appuntamenti in calendario, farà vivere come di consueto un mese di approfondimenti e riflessioni su questioni che pongono la donna al centro ma anche su tematiche legate alle pari opportunità, all’accessibilità, alla valorizzazione delle differenze e delle diversità. Come di consueto grande è stata la partecipazione dell’associazionismo e di tante realtà del territorio che ringrazio per rispondere sempre con entusiasmo alle iniziative a favore della comunità”. “Anche per questo 2025 l’amministrazione comunale – ha aggiunto l’assessore Francesca Tozzi – ha deciso di promuovere una serie di iniziative, con il supporto della rete di associazioni e volontariato locale, dedicate a varie tematiche: in questa edizione (e in particolare nel corso del dibattito che si terrà l’8 marzo in sala consiliare) vogliamo celebrare la bellezza del corpo femminile, abbracciando la diversità e riconoscendo l’unicità di ogni donna con le sue forme e caratteristiche, promuovendo l’abbattimento di stereotipi, spesso irrealistici e imposti dalla società, e sostenendo invece l’inclusività e la diversità come ricchezza. Insieme possiamo lavorare per abbattere i pregiudizi e celebrare la bellezza autentica di ogni donna”.