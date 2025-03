“Marzo donna”, i prossimi appuntamenti in programma. Grazie a Comune, cultura e associazioni del territorio 

LASTRA A SIGNA – “Marzo donna 2025”: anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa ha organizzato una serie di iniziative per riflettere e sensibilizzare. Saranno soprattutto tematiche come l’abbattimento degli stereotipi, il coraggio e la determinazione delle donne, la prevenzione e la salute, la creatività al femminile in ambito culturale e artistico, i temi […]

LASTRA A SIGNA – “Marzo donna 2025”: anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa ha organizzato una serie di iniziative per riflettere e sensibilizzare. Saranno soprattutto tematiche come l’abbattimento degli stereotipi, il coraggio e la determinazione delle donne, la prevenzione e la salute, la creatività al femminile in ambito culturale e artistico, i temi che caratterizzeranno molti degli eventi. Gli appuntamenti sono già partiti lo scorso 4 marzo e proseguono mercoledì 19 marzo alle 17.30 con il circolo di lettura della biblioteca comunale che si concentrerà sul libro “La diva geniale” di Marie Benedict, mentre il 20 marzo alle 21 in sala consiliare si terrà lo spettacolo “Da Antigone a Nora i grandi monologhi” a cura della Compagnia teatrale Il Vaso di Pandora con la regia di Andrea Valdrè.

Il 22 marzo due le iniziative: alle 16.30 presso la sede Auser in via Togliatti “La forza e il coraggio delle donne…e siamo ancora qui a parlarne” a cura di Auser Laboratorio, sempre lo stesso giorno ma alle 20 presso il circolo Mcl di Ginestra Fiorentina cena a cura a cura delle associazioni di Ginestra e a seguire lettura di poesie a cura di Gaia del Vecchio. Infine gli ultimi appuntamenti in programma saranno il 27 marzo alle 21 nella sala eventi della biblioteca comunale con lo spettacolo “Un’unica grande preghiera: omaggio a Etty Hillesum” di Lorenzo Bertolani con Lorella Serni e a cura della compagnia Teatro Studio Krypton, sabato 29 marzo alle 14.45 partenza da piazza del Comune della camminata “A passo di donna”, con arrivo all’azienda Del Vecchia group in via De Ceramisti, sosta pausa caffè e realizzazione di un piccolo manufatto con le macchine da cucire dell’azienda.

L’ultimo evento sarà proprio lunedì 31 marzo quando alle 17.30 presso la Sezione Soci Coop Le Signe si terrà l’incontro sul tema endometriosi con gli interventi di Gianni Taccetti, presidente della Fondazione Ames San Giovanni di Dio, e di Francesco Pulli, dirigente UO Ginecologia Ospedale San Giovanni di Dio.