Masi (M5S): “Alluvione e meteo, chiediamo ristori rapidi e maggiore attenzione alla prevenzione”

FIRENZE – “Quanto è successo in questi giorni ci deve fare riflettere su tre punti”: a illustrarli è il capo gruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Vecchio, Lorenzo Masi. “Il primo, non dobbiamo mai dimenticare di ringraziare tutti quelli che hanno prestato aiuto e soccorso ai cittadini di tutti i paesi della provincia di Firenze colpiti da questa calamità. Non dimentichiamoci che sono scesi 60 litri d’acqua al metro quadro, con punte in alcune zone di addirittura 182 litri. Il secondo punto su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia è la prevenzione. Gli enti locali devono investire risorse finanziarie e umane in un’opera che è indispensabile di tutela della cittadinanza intera. Terzo e fondamentale, chiediamo ristori celeri per chi ha subìto danni. Penso in primis ai cittadini dei Comuni di Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Calenzano. Ma a tutti quelli che hanno perso qualcosa a seguito di quest’ eventi. Invito dunque Sara Funaro, sindaco di Firenze e della Città metropolitana, a sollecitare il presidente Giani affinché intervenga il prima possibile con interventi che aiutino i commercianti a ripartire e i cittadini a rientrare nelle proprie case”.