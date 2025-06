Matematica per gioco: alla finale dei campionati nazionali a Milano anche la signese Vittoria Ruffoli

SIGNA – Capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Sono sicuramente queste le doti della giovanissima Vittoria Ruffoli, 12 anni e allieva della scuola media Paoli di Signa, che nelle scorse settimane ha partecipato alle finali nazionali dei campionati dei giochi matematici che si sono svolti presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano. Studentessa modello, e pallavolista convinta, Vittoria ha incontrato nei giorni scorsi la giunta comunale accolta dal vicesindaco Marinella Fossi e dall’assessore all’istruzione Marcello Quaresima. “Come comunicato dalla dirigente scolastica Francesca Bini – ha detto Quaresima – sei alunni delle classi 2A, 2E, 3A e 3D della nostra scuola secondaria di primo grado hanno superato la fase dei quarti di finale tenutasi in modalità on line. Ma dopo le semifinali solo Vittoria ha conquistato l’accesso alla finale. Un’occasione importante e che l’ha vista primeggiare con tanti altri allievi arrivati da tutta Italia. Dal 2008, infatti, i campionati di giochi matematici sono stati accreditati dal Miur come iniziativa del programma di valorizzazione delle eccellenze e dunque Vittoria é sicuramente una delle nostre migliori eccellenze. Per questo l’abbiamo voluta incontrare e conoscere insieme alla mamma e ai nonni per dimostrarle la gratitudine e l’attenzione della nostra amministrazione comunale. Ma un ringraziamento, oltre a Vittoria e alla sua famiglia, va anche ai nostri docenti di matematica che, per tutto l’anno, hanno incoraggiato e aiutato i ragazzi ad affrontare le gare con la giusta preparazione”.