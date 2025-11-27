Matilde Rufini eletta presidente del circolo dell’associazione anziani Casa Guidi

SESTO FIORENTINO – Matilde Rufini è stata eletta nuovo presidente del circolo dell’associazione anziani Casa Guidi. L’elezione è avvenuta ieri 26 novembre nel corso di un’assemblea dei cittadini e volontari. L’apertura dell’assemblea è stata la consegna di un contributo economico da parte del presidente uscente Adriano Fiorini ai Centri Sociali: Centro Diurno di via Fanti, […]

SESTO FIORENTINO – Matilde Rufini è stata eletta nuovo presidente del circolo dell’associazione anziani Casa Guidi. L’elezione è avvenuta ieri 26 novembre nel corso di un’assemblea dei cittadini e volontari. L’apertura dell’assemblea è stata la consegna di un contributo economico da parte del presidente uscente Adriano Fiorini ai Centri Sociali: Centro Diurno di via Fanti, Centro Diurno di via Monti, Centro Amaducci di Quinto Alto che si occupano di persone con handicap. Fiorini ha lasciato per motivi familiari. Il Presidente dell’Associazione Anziani, Giacomo Svicher, ha sottolineato l’impegno che Adriano ha dimostrato in tanti anni di impegno a “Casa Guidi”, del lavoro fatto per il bene comune. Svicher ha ricordato che “il nostro impegno è rivolto esclusivamente al bene comune, a trovare momenti e luoghi per socializzare, per vincere la solitudine e per una migliore qualità della vita da parte di molti anziani”.