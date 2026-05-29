Matteo Biffoni è il nuovo sindaco di Prato: stamani la proclamazione

PRATO – Matteo Biffoni è il nuovo sindaco del Comune di Prato: il risultato delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è stato confermato dall’Ufficio centrale elettorale per la convalida delle votazioni presieduto dal giudice Enrico Capanna del Tribunale di Prato. Al termine della procedura di verifica, svolta tra martedì 26 pomeriggio e la sera […]

PRATO – Matteo Biffoni è il nuovo sindaco del Comune di Prato: il risultato delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio è stato confermato dall’Ufficio centrale elettorale per la convalida delle votazioni presieduto dal giudice Enrico Capanna del Tribunale di Prato. Al termine della procedura di verifica, svolta tra martedì 26 pomeriggio e la sera di giovedì 28 maggio nel Salone consiliare, l’Ufficio ha ufficialmente proclamato gli eletti. Matteo Biffoni è stato proclamato sindaco di Prato con 39.371 voti.

A consegnare la fascia tricolore di primo cittadino a Matteo Biffoni è stato il Commissario straordinario Claudio Sammartino. Le prime parole di ringraziamento di Biffoni sono state proprio per Sammartino, al quale il neosindaco ha dichiarato che conferirà il Gigliato d’oro come ringraziamento per “essersi preso cura della città con attenzione, professionalità e con passione” durante la fase di commissariamento del Comune. “Sono particolarmente onorato ed emozionato, – ha detto Biffoni al termine della proclamazione – sento una responsabilità importante. Sapete quali sono le mie aspettative per questi cinque anni, sapete che l’impegno e la passione saranno totali e la dedizione sarà completa. Cerchiamo di vincere le sfide che abbiamo davanti, quelle infrastrutturali, ma anche quelle socio-economiche, quelle dell’abitare, del lavoro giusto, quelle che affronteremo con la giunta e con il vonsiglio, maggioranza e opposizione: auspico confronto e stimoli tra questi banchi, nel rispetto delle posizioni di ognuno ma consapevoli che è qui dentro che devono emergere le risposte che la città si aspetta”.

Questi invece i 32 candidati consiglieri, proclamati anche loro questa mattina in palazzo comunale e che andranno a comporre il consiglio comunale: 11 per il Partito Democratico: Marco Sapia, Fulvio Barni, Lorenzo Tinagli, Matilde Rosati, Gabriele Alberti, Francesca Faggi, Carla Guerrini, Francesco Bellandi, Mariagrazia Ciambellotti, Martina Cacciato, Arjana Salimusaj. 7 per Biffoni Sindaco: Luca Vannucci, Elena Pieralli, Giacomo Sbolgi, Giovanni Longobardi, Laura Quitadamo, Sandra Mugnaioni, Simone Rizzuto. 1 per Orgoglio per Prato Casa Riformista: Pasquale Palumbo. 1 per Alleanza Verdi Sinistra: Lorenzo Chiani. 8 per Fratelli d’Italia: Gianluca Banchelli, Cosimo Zecchi, Rocco Rizzo, Eleonora Cioni, Dania Melani, Aldo Godi, Cristina Attucci, Elena Ganugi. 1 per Forza Italia: Gabriele Agati. 2 per la Lista Civica Claudio Belgiorno: Claudio Belgiorno, Rossella Risaliti. 1 per L’Alternativa c’è: Jonathan Targetti. Dal momento della proclamazione la prima seduta del consiglio comunale dovrà essere convocata entro dieci giorni e il nuovo organo dovrà riunirsi entro i successivi dieci.