“Memorie di Adriano” alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Lunedì 22 giugno alla Biblioteca Ragionieri secondo appuntamento del progetto teatrale di Archivio Zeta dedicato a “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar. La serata sarà incentrata su due capitoli centrali del romanzo, “Tellus stabilita” (Terra pacificata) e “Saeculum aureum” (“Il secolo d’oro”): il primo descrive l’apogeo politico del sovrano, impegnato a pacificare […]

SESTO FIORENTINO – Lunedì 22 giugno alla Biblioteca Ragionieri secondo appuntamento del progetto teatrale di Archivio Zeta dedicato a “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar. La serata sarà incentrata su due capitoli centrali del romanzo, “Tellus stabilita” (Terra pacificata) e “Saeculum aureum” (“Il secolo d’oro”): il primo descrive l’apogeo politico del sovrano, impegnato a pacificare le terre e a consolidare i confini, il secondo celebra la passione per Antinoo, intesa come età dell’oro privata ed emotiva. Produzione ArchIvio Zeta, lo spettacolo vede sul palco gli attori Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, che hanno curato anche la drammaturgia.

“Memorie di Adriano” è un romanzo storico denso ed emozionante, profondo e colto, scritto sotto forma di lettera autobiografica dell’imperatore romano Adriano al suo successore Marco Aurelio, che esplora temi come la morte, l’amore, l’arte, il potere e la saggezza. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851.

“Un palco in biblioteca” continuerà fino al 24 luglio con un cartellone di incontri, spettacoli, eventi e laboratori ispirati al mondo della letteratura. In arrivo, tra gli altri, Anna Meacci nei panni della “Romanina” e l’omaggio a Léo Ferré di Anna Maria Castelli. L’ingresso è gratuito tranne dove diversamente indicato. Prenotazioni sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Info e programma completo sul sito della Biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it.