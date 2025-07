Mengato (FdI) “La priorità del sindaco non è Sesto, ma la propria ambizione”

SESTO FIORENTINO – “La candidatura del sindaco alle prossime elezioni regionali conferma ciò che temevamo: la sua priorità non è Sesto Fiorentino, ma la propria ambizione personale e la carriera politica”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Mengato. “Siamo di fronte a una scelta – dice Mengato – che, di fatto, libererà la città da una maggioranza che non ci ha mai convinto e che non ha fatto gli interessi di Sesto e dei suoi cittadini”. Secondo FdI all’interno della Maggioranza ci sono “malumori”. “Dopo l’uscita propagandistica sul boicottaggio dei farmaci israeliani, – prosegue Mengato – oggi registriamo il disappunto pubblico del Partito Democratico sestese, che fino a ieri aveva addirittura inserito il nome del Sindaco nel proprio simbolo. Evidentemente, la candidatura era nell’aria da tempo, ma qualcuno nella coalizione fingeva di non saperlo”. Secondo FdI “sarà importante capire come Giani (qualora venga ricandidato) e Falchi potranno portare avanti una campagna elettorale comune, magari parlando di aeroporto”. “È ormai evidente – conclude Mengato – che il sindaco ha scelto di anteporre le proprie ambizioni personali al mandato ricevuto dai cittadini. Sesto Fiorentino merita di più. FdI e tutto il centrodestra locale sono pronti a costruire un’alternativa credibile e concreta per il futuro della città, raccogliendo le istanze dei sestesi, troppo spesso ignorate da questa amministrazione”.