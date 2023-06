“Mens sana in corpore sano”: quanto è attuale? La risposta nel nuovo “Salotto letterario” della Pro Lastra

LASTRA A SIGNA – “Mens sana in corpore sano”: quanto è attuale? Se ne parlerà questa sera, lunedì 19 giugno, alle 21 in occasione del nuovo appuntamento con i “Salotti letterari” della Pro Lastra a cura di Franco Privitera. L’appuntamento è presso la sede dell’associazione in via Diaz 116 a Lastra a Signa per incontrarsi […]

LASTRA A SIGNA – “Mens sana in corpore sano”: quanto è attuale? Se ne parlerà questa sera, lunedì 19 giugno, alle 21 in occasione del nuovo appuntamento con i “Salotti letterari” della Pro Lastra a cura di Franco Privitera. L’appuntamento è presso la sede dell’associazione in via Diaz 116 a Lastra a Signa per incontrarsi con il dottor Antonio Cambi. Saranno inoltre presenti Giuseppe Capra con il suo libro “Memorie di un bambino di Villadoro”, Marco Mazzoni, che si cimenterà in una serie di letture e poesie, oltre agli intermezzi musicali di pianoforte e flauto a cura di Maria Rosaria Benvenuti e Anna Maria Moschetta (ingresso libero).