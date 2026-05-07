Mensa e trasporto scolastico, pubblicato l’avviso. Per le domande c’è tempo fino al 30 giugno  

CARMIGNANO – Ci sarà tempo fino al 30 giugno per presentare le domande (esclusivamente on line, con Spid o Cie), al portale https://carmignano.ecivis.it/login, per refezione e trasporto scolastico per l’anno 2026/2027.Refezione. La domanda dovrà essere presentata per gli alunni iscritti, per la prima volta o frequentanti, ad una scuola dell’infanzia o primaria dell’istituto comprensivo “Il Pontormo”. […]

CARMIGNANO – Ci sarà tempo fino al 30 giugno per presentare le domande (esclusivamente on line, con Spid o Cie), al portale https://carmignano.ecivis.it/login, per refezione e trasporto scolastico per l’anno 2026/2027.

Refezione. La domanda dovrà essere presentata per gli alunni iscritti, per la prima volta o frequentanti, ad una scuola dell’infanzia o primaria dell’istituto comprensivo “Il Pontormo”. Le quote di partecipazione a pasto, su base Isee, sono così definite: fino a 3.500 euro il costo del pasto è 0,90 euro; da 3.500,01 euro 7.000 euro, 1,90 euro; da 7.000,01 a 15.000 euro, 2,30 euro; da 15.000,01 a 20.000 euro, 3 euro; da 20.000,01 a 25.000,00, 3,70 euro; da 25.000,01 a 30.000 euro, 4,10 euro; da 30.000,01 a 40.000 euro, 4,50 euro; oltre 40.000,01 e non residenti, 5 euro. Per l’applicazione della tariffa, i richiedenti dovranno essere in possesso, alla data di iscrizione del 30 giugno, dell’attestazione Isee, ovvero aver sottoscritto la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica). In assenza, sarà applicata la tariffa massima (5 euro a pasto), con validità per tutto l’anno scolastico.

Le famiglie, con tre o più figli, residenti a Carmignano, potranno beneficiare, a partire dal terzo figlio, della riduzione del 50% sulla tariffa applicata a singolo pasto, a condizione che gli altri figli usufruiscano della refezione in una delle scuole dell’istituto comprensivo “Il Pontormo”. Per l’assistenza alla compilazione della domanda sarà possibile rivolgersi allo sportello della “Bottega della Salute”. La tariffa assegnata al momento dell’iscrizione avrà validità per tutto l’anno scolastico 2026/2027.

Per quanto riguarda il trasporto, il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Carmignano, iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie di Carmignano. Gli studenti non residenti potranno essere ammessi compatibilmente con le disponibilità di posti, fermo restando il criterio di precedenza per gli alunni residenti. Per la scuola secondaria di primo grado “Il Pontormo”, il trasporto è disponibile solo per gli alunni residenti in zone non servite dal servizio di linea (sono escluse le seguenti tratte: Seano-Carmignano, Comeana-Carmignano, Poggio alla Malva-Carmignano; Artimino-Carmignano). La domanda deve essere presentata anche per gli alunni che già usufruiscono del servizio.

Le quote di compartecipazione annuali sono calcolate su base Isee.

Per i residenti: fino a 3.300 di dichiarazione Isee, la quota di compartecipazione è di 50 euro; da 3.300,01 a 5.500,00, 80 euro; da 5.500,01 a 15.000 euro, 150 euro; da 15.000,01 a 20.000 euro, 180 euro; da 20.000,01 a 30 mila euro, 220 euro; da 30.000,01 a 37 mila euro, 280 euro; oltre 37.000,01, 350 euro. Per i non residenti: fino 5.500 euro, 100 euro; da 5.500,01 a 20.000 euro, 200 euro; oltre 20.000,01 euro, 350 euro.

Per l’applicazione della tariffa, i richiedenti dovranno essere in possesso, alla data del 30 giugno, dell’attestazione Isee, ovvero della Dsu per il rilascio della stessa attestazione. Per i nuclei familiari residenti, con tre figli o più figli, è prevista l’applicazione della tariffa Isee 100% per i primi due e la gratuità a partire dal terzo figlio.