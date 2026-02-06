Mensa scolastica, Comune e Qualità e Servizi premiano la classe più virtuosa: a Carmignano è la 5A della “Bogardo Buricchi”

CARMIGNANO – E’ la classe 5A della scuola primaria Bogardo Buricchi ad avere ricevuto l’attestato di “Eroe antispreco”, consegnato da Qualità e Servizi alla presenza del sindaco Edoardo Prestanti e dell’assessore alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni. L’attestato, infatti, viene rilasciato dalla società di ristorazione collettiva, che gestisce le mense scolastiche anche nel Comune di Carmignano, alle classi che si segnalano per il comportamento più virtuoso in fatto di costume alimentare. Qualità e Servizi ogni giorno produce e somministra i pasti in tutte le scuole del territorio con il servizio mensa e, a fine pasto, l’azienda effettua la rilevazione sul gradimento dei piatti serviti ai bambini. Grazie alla collaborazione dei dipendenti della società, viene rilevata la percentuale di spreco. Ciò permette di lavorare costantemente anche sulle singole ricette, per migliorare il gradimento dell’offerta. Analizzando i dati raccolti, da settembre a gennaio su tutte le mense e i plessi di Carmignano, è stata redata la classifica della classe più virtuosa. Per un’iniziativa che si inseriscono nella Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, il cui scopo è sensibilizzare i più piccoli sul valore del cibo.

“La qualità delle nostre mense scolastiche – ha dichiarato il sindaco Prestanti – è un obiettivo che perseguiamo da sempre, insieme alla società pubblica che le gestisce. Buon cibo, buoni prodotti, una comunità delle buone pratiche alimentari: sono gli scopi di una costante attività che punta anche a valorizzare le materie prime del territorio. La sostenibilità, la tutela della biodiversità, il rispetto delle risorse, l’eliminazione degli sprechi: sono i tratti di una iniziativa sostenuta e intrapresa dal Comune, che vede Carmignano in prima fila. Mi preme anche sottolineare il risultato ottenuto dai ragazzi. Oggi è una bella giornata, per i valori che veicola”. Le classi vincitrici hanno così ricevuto l’attestato di “Eroe antispreco” e un piccolo premio, in riconoscimento dell’impegno e della collaborazione profusi nella lotta allo spreco del cibo.

La giornata, promossa dall’osservatorio Waste Watcher e giunta alla 13° edizione, rappresenta un momento di riflessione sull’impatto delle scelte alimentari quotidiane. Il tema del 2026, #2030Calling, ricorda che mancano solo quattro anni per raggiungere l’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite: dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030. Per Qualità e Servizi, e per i Comuni soci, la riduzione degli sprechi è uno dei valori su cui si fonda la gestione delle mense scolastiche. Lungo tutta la filiera, Qualità e Servizi, con l’appoggio delle amministrazioni che ne costituiscono la compagine sociale, opera con scelte mirate: l’impiego di materie prime locali, la preparazione di ricette create ad hoc, il monitoraggio costante del gradimento dei piatti.