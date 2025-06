Mercoledì 11 la settima edizione del Premio “Atleta dell’anno U.N.V.S”: il riconoscimento andrà ad Alessandra Colzi

LASTRA A SIGNA/SIGNA – “Una comunità, se non guarda alla propria storia, anche sportiva, non può pensare al futuro”: parole, queste, di Gianni Taccetti, presidente del comitato del Premio nazionale atleta dell’anno U.N.V.S., che sintetizzano appieno la settima edizione della manifestazione, che quest’anno “andrà in scena” in una cornice d’eccezione, Villa Caruso Bellosguardo, sulle colline di Lastra […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – “Una comunità, se non guarda alla propria storia, anche sportiva, non può pensare al futuro”: parole, queste, di Gianni Taccetti, presidente del comitato del Premio nazionale atleta dell’anno U.N.V.S., che sintetizzano appieno la settima edizione della manifestazione, che quest’anno “andrà in scena” in una cornice d’eccezione, Villa Caruso Bellosguardo, sulle colline di Lastra a Signa, mercoledì 11 giugno a partire dalle 18.30. Un appuntamento che è stato presentato questa mattina in Comune a Lastra a Signa alla presenza, fra gli altri, dei sindaci di Lastra a Signa e Signa, Emanuele Caporaso e Giampiero Fossi, e del presidente della sezione delle Signe “Nesti-Pandolfini” dei Veterani dello sport, Fabrizio Boni. “Il nostro obiettivo, sia nell’attività dell’associazione che con questo premio, è quello di tenere insieme una comunità sportiva, – ha aggiunto Taccetti – che è quella dei nostri territori, valorizzando i campioni e le eccellenze di ieri, ma anche di oggi e, si spera, di domani. In sette anni, infatti, sono stati premiati cento fra atleti e dirigenti, scegliendo sempre con cognizione e analizzando tutte le realtà sportive presenti sul territorio”. Con l’ufficializzazione del premio he andrà, come sottolineato dal presidente Boni, ad Alessandra Colzi 28 anni, approdata in A1 con la formazione fiorentina del Bisonte Volley del patron Wanny Di Filippo.

“Per prima cosa – ha detto il sindaco Caporaso – ringrazio la sezione delle Signe dell’associazione Unione Nazionale Veterani dello Sport per avere scelto quest’anno Villa Caruso come location del premio, una decisione che valorizza uno dei più importanti beni a livello storico e architettonico del nostro Comune. Un riconoscimento anche al lavoro che fa e ha fatto l’associazione, soprattutto nel promuovere l’attività sportiva a 360°, trasmettendo i sani valori dello sport di una volta. Questo in maniera trasversale perché, attraverso i premiati, parla anche ai giovani che sono il nostro futuro, coloro su cui vogliamo investire, oltre a evidenziare il fatto che lo sport, nella loro crescita, gioca un ruolo educativo fondamentale”. “L’area vasta delle Signe – ha ha aggiunto il sindaco Fossi – é da sempre una zona ricca di sport e di grandi talenti sportivi in diverse discipline. Grazie al premio dei Veterani riusciamo a dimostrare, una volta di più, come lo sport non abbia confini oltre a dare il giusto risalto ai tanti atleti, di diverse età e generi, che onorano, in Italia e nel mondo, le nostre comunità. Insieme al premio “Veterano dello sport”, intitolato alla memoria di Libero Sarchielli, benemerito dello sport e storico dirigente signese, quest’anno siamo particolarmente felici della scelta di introdurre un nuovo premio, per gli sportivi emergenti, dedicato a Beppe Bonardi, persona che ha lasciato un segno importante e che resterà per sempre impresso nella storia della nostra comunità”.

Questi tutti i premi assegnati: il premio atleta nazionale emergente intitolato a Beppe Bonardi va a Paolo Bologna (Boxe Lastra), vincitore del titolo italiano Super Welter. I premi giovani emergenti vanno invece a Sofia Berti, campionessa italiana di ginnastica artistica, e Adele Lombardi, campionessa regionale e nazionale di ginnastica ritmica del Centro Ginnastica Lastra a Signa, Martina Cresci, Judoka seconda classificata al Campionato italiano A2 e finalista al Campionato A1 categoria Cadetti Asd Shin Do Kan Judo Lastra a Signa, Folco Baronci. atleta della Società Lega Navale Italiana di Follonica, timoniere nella classe RS 500 regate Italiane e internazionali. Il premio veterano dello sport intitolato a Libero Sarchielli, “per l’impegno e la passione profusa per lo sport a favore del territorio”, sono assegnati a Serenella Angeli (ginnastica), Fabio Fabiani (calcio), Vittorio Ferrazzuolo (tennis), Stefania Lucherini (baseball), Enzo Mezzanotte (ciclismo) e Francesco Nassini (pallavolo). Il premio associazione sportiva andrà invece all’Asd Lastrigiana Calcio, campione d’Italia Juniores Figc 2024, e all’Usd Volley Club Le Signe, menzione speciale per i 50 anni di attività a favore dello sport al femminile nel territorio di Lastra a Signa e Signa (1975-2025). Infine, ma non per ultimo il Premio nazionale ambasciatori sport U.N.V.S. ad Alessandro Andrei, campione olimpico nel lancio del peso a Los Angeles nel 1984, e Gianni Bartolini, già arbitro nazionale di pallavolo Fipav e successivamente internazionale Fivb.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con i Comuni di Lastra a Signa e di Signa, patrocinata dalla Città Metropolitana di Firenze, dal Coni Toscana e da Sport e Salute Toscana, da U.S. Acli Toscana, dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport e dall’ ANSMeS – Associazione Nazionale Stelle Palme e Collari d’oro al merito del Coni e del Cip Firenze. Nell’occasione l’attore Alessandro Calonaci leggerà una serie di poesie del concorso “Ferruccio Giovannini” dell’ U.N.V.S. di Pisa (ingresso libero).