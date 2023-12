Mercoledì 6 lavori dell’Enel a Lastra a Signa, problemi con l’acqua: ecco dove

LASTRA A SIGNA – A causa di lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8.30 mercoledì 6 dicembre, potranno registrarsi abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via della Guerrina, via Mazzetta, via di Naiale, via San Romolo e strade limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi al termine dell’intervento Enel previsto nel corso del […]

