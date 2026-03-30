CAMPI BISENZIO – In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì: interessate le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte di domani per le zone centrali della regione.
Meteo: in arrivo aria fredda di origine polare, vento e neve
CAMPI BISENZIO – In arrivo aria fredda di origine polare accompagnata da vento e neve. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per neve dalle 22 di oggi alle 14 di domani, martedì: interessate le zone appenniniche nord-orientali. Il codice giallo per vento è invece valido dalle 9 alla mezzanotte […]