Meteo, torna il “grande caldo”

CAMPI BISENZIO – Un paio di giorni di aria più fresca e poi torna il “grande caldo” e scatta nuovamente a Firenze l’allerta. Per domani è stato diramato il codice giallo per le temperature elevate. In condizioni di caldo estremo, le fasce di popolazione più colpite sono specialmente quelle che vivono in zone con poco riparo all’ombra, in abitazioni surriscaldate e con scarsa ventilazione. Rischiano di più le persone anziane, specialmente se malate e in solitudine, che possono sviluppare rapidamente disidratazione, subire un aggravamento di patologie croniche (come quelle cardio-respiratorie), o essere vittime di un colpo di calore.