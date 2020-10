Metrocittà Firenze, incontro fra il sindaco metropolitano e i consiglieri regionali di area fiorentina

FIRENZE – Infrastrutture, mobilità sostenibile, ambiente, ma anche grande attenzione al progetto di smart city. Il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella ha incontrato i quattordici neo eletti consiglieri regionali di area fiorentina, per avviare quello che sarà un tavolo di lavoro che dovrà portare in Regione i grandi temi dell’area, come la nuova pista […]

FIRENZE – Infrastrutture, mobilità sostenibile, ambiente, ma anche grande attenzione al progetto di smart city. Il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella ha incontrato i quattordici neo eletti consiglieri regionali di area fiorentina, per avviare quello che sarà un tavolo di lavoro che dovrà portare in Regione i grandi temi dell’area, come la nuova pista aeroportuale di Peretola, lo sviluppo della Fi-Pi-Li e naturalmente la tramvia. “La grande sfida, che unirà Città metropolitana di Firenze e Regione, – si legge in una nota – sarà anche come sfruttare le risorse del Recovery Fund, secondo le priorità indicate dal Governo su Green Economy, transizione energetica, digitale e integrazione sociale. Ma il principale intento del coordinamento permanente con i consiglieri regionali, resta soprattuto quello di raggiungere un’intesa istituzionale che permetta di sviluppare i tanti progetti sul tavolo della provincia fiorentina e della Toscana”.