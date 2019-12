Mezzana-Perfetti-Ricasoli, le parole dell’assessore Nucciotti

CAMPI BISENZIO – Sull’inaugurazione del nuovo scavalco dell’Austostrada A1 dell’asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, in programma sabato 21 dicembre, è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti: “Sabato 21 dicembre alle 11 verrà inaugurato il nuovo scavalco dell’autostrada A1, il tratto della Mezzana-Perfetti-Ricasoli che collegherà Campi Bisenzio con Sesto Fiorentino. Un’opera fondamentale, attesa da anni che andrà ad agevolare la viabilità per i tanti campigiani che lavorano a Sesto Fiorentino e a Firenze. C’è sicuramente ancora tanto da fare in riferimento alla viabilità sul nostro Comune, ma l’impegno di questa amministrazione è e sarà quella di lavorare per risolvere le varie criticità”.