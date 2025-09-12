FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, stanno intervenendo dalle 9.45 nel Comune di Firenze, in via dell’Olmatello, all’interno della Mercafir di Novoli, per l’incendio di un mezzo pesante. Sul posto una squadra e un’autobotte. Sempre i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, stanno intervenendo dalle 10 nel Comune di Lastra a Signa sul tratto della Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, prima dell’uscita di Lastra a Signa direzione Firenze, per l’incendio di un’auto
Mezzi in fiamme alla Mercafir e sulla Fi-Pi-Li: Vigili del fuoco all’opera
