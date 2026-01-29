CALENZANO – Pomeriggio da incubo per gli automobilisti costretti a transitare lungo l’Autostrada del Sole. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, infatti, distaccamento di Barberino del Mugello, di Fi renze Ovest, Empoli e Borgo San Lorenzo, con il supporto di un mezzo inviato dal comando di Prato, sono all’opera dalle 15 sul tratto Autostradale della A1, al km 266 direzione Nord, all’interno della galleria Le Croci per l’incendio di un mezzo pesante, una cella frigo per il trasporto di frutta. La circolazione è rimasta ovviamente bloccata.
Mezzo pesante a fuoco nella galleria Le Croci: traffico bloccato sull’Autostrada
