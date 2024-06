Mille miglia e auto d’epoca a Prato e Montemurlo in ricordo dell’alluvione di novembre

PRATO/MONTEMURLO – Sarà un week end nel segno delle auto storiche con l’inizio a Prato, venerdì, con il passaggio delle Mille Miglia per poi proseguire, domenica 16, a Montemurlo con il raduno di auto storiche organizzato dal Camet (Club Auto e Moto d’Epoca Toscano) con il patrocinio del Comune di Montemurlo. L’organizzazione ed il Comune di Montemurlo hanno voluto dare alla manifestazione di quest’anno una valenza particolare in ricordo della disastrosa alluvione di 9 mesi fa che ha portato lutti e gravissimi danni al territorio. Le auto storiche si troveranno in piazza Don Milani per le procedure di registrazione e dove resteranno esposte dalle 9 fino alle 10.30, ingresso libero. Le auto partiranno quindi in direzione delle Cantine Pancrazi per poi salire sulle colline fino alla Villa del Barone e la Rocca di Montemurlo. Sfileranno quindi nei luoghi dell’alluvione del 2023, lungo il torrente Bagnolo, l’abitato di Montemurlo e la zona industriale, con un “percorso della memoria” che ricordi quei giorni.

Un’altra importante valenza del raduno di Montemurlo del 2024 è la dimostrazione di come sia possibile avvicinarsi al mondo del motorismo storico anche per i diversamente abili. Questa manifestazione è infatti inserita tra gli eventi di “ASI Solidale – Classica e accessibile” che mette a disposizione delle auto storiche attrezzate con i dispositivi Guidosimplex con gli appositi comandi manuali per acceleratore e freno e la frizione automatica. Le auto arriveranno quindi ad Agliana nel parco del Lago Primo Maggio dove resteranno esposte fino alle 16. Il Camet – Club Auto e Moto d’Epoca Fiorentino, infatti, fondato nel 1968, è una delle più antiche associazioni italiane di appassionati di antichi motori ed è stato uno dei primi club a federarsi all’ASI (Automotoclub Storico Italiano) dove molti suoi soci hanno ricoperto, negli anni, importanti cariche. Il Camet è accreditato nel terzo settore come APS (Associazione di Promozione Sociale). I soci del Camet conservano e si prendono cura, secondo una stima sicuramente per difetto, di circa 3.000 veicoli storici (non solo auto e moto ma anche veicoli utilitari e militari) assicurando ai posteri un patrimonio storico e culturale fra i più prestigiosi.