Minacce al sindaco e attacchi ai giornalisti, il Partito Democratico: “Episodio inquietante. La politica si schieri”

SIGNA – “Trovo che non sia una cosa da sottovalutare”: commenta così, il segretario del Partito Democratico signese Federico La Placa, il nuovo episodio di minacce al sindaco e l’attacco ai giornalisti che sarebbe legato al problema dei cimiteri a Signa. “Dietro a questi episodi, diversi e accaduti nel volgere di poco tempo, c’è qualcuno che usa il tema dei cimiteri come spunto per attaccare la persona di Giampiero Fossi, più che l’amministrazione. Anche quanto scritto indirizzato al giornalista Pier Francesco Nesti mi ha lasciato allibito. È chiaro che il problema dei cimiteri non sia di facile e rapida soluzione, ma è vergognoso ci si accanisca in questo modo nei confronti dell’amministrazione ma soprattutto in particolare del sindaco, che si è sempre impegnato per cercare di risolvere quell’annosa situazione”. “Auspico – conclude La Placa – che le altre forze politiche presenti in consiglio comunale e quelle che stanno per presentarsi alle elezioni battano un colpo, perché a prescindere dal colore politico, ci si deve schierare sempre a difesa delle istituzioni e di chi le rappresenta”.

(Ringraziamo il Partito Democratico e il segretario Federico La Placa per la solidarietà dimostrata e le parole spese nei confronti di chi scrive)