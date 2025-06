Minaccia di gettarsi dal quarto piano, “salvato” da un vigile del fuoco

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti poco dopo le 16 in via Goito per il soccorso ad una persona, in evidente stato di agitazione, che si trovava sul terrazzo dell’abitazione al quarto piano di un condominio. Gli uomini dei Vigili del fuoco (insieme a […]

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti poco dopo le 16 in via Goito per il soccorso ad una persona, in evidente stato di agitazione, che si trovava sul terrazzo dell’abitazione al quarto piano di un condominio. Gli uomini dei Vigili del fuoco (insieme a loro anche Carabinieri e Misericordia di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino) sono intervenuti con una squadra e un’autoscala e hanno cercato di entrare all’interno dell’appartamento, mentre all’esterno, sul marciapiedi, è stato posizionato un telo di soccorso. Dopo vari tentativi per far desistere l’uomo, purtroppo senza riuscirci, tramite l’autoscala un vigile del fuoco è riuscito a uscire rapidamente dal cestello e riportare l’uomo all’interno del balcone. Successivamente è stato affidato al personale sanitario e ai Carabinieri per essere trasportato in ospedale.