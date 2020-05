Misericordia Campi, tutti i numeri dell’emergenza sanitaria

CAMPI BISENZIO – Sono numeri, quelli della Misericordia di Campi legati al periodo dell’emergenza sanitaria, che parlano chiaro. Numeri evidenziati dal Porvveditore Cristiano Biancalani e che spaziano in più settori nella vita quotidiana del Comune di Campi. Dalla raccolta alimentare per la Caritas Vicariale all’esterno del supermercato Pam – Panorama, presso il Centro commerciale I Gigli (74 i quintali di merce raccolta), alla spesa a domicilio e alla spesa sospesa tramite il COC (53 servizi); dal servizio “Anziani meno soli” (69 servizi) alla consegna dei pacchi alimentari e dei farmaci (30 servizi) a domicilio. Garantiti inoltre tutti i servizi ordinari di assistenza socio-sanitaria ancora in essere, così come la copertura dei servizi di emergenza sanitaria. E poi ancora: consegna di qualche migliaio di mascherine chirurgiche a domicilio, in collaborazione con il Comune e con le altre associazioni del territorio. “È stato attivato – spiega Biancalani – un servizio gratuito di consulenza e sanificazione-disinfezione, per venire incontro alle esigenze di tante attività, soprattutto le più piccole. Servizio effettuato in particolare all’interno degli ambienti tramite generatori a ozono e purificatori d’aria ai raggi ultravioletti, in collaborazione con la ditta Biohome Italia, che ha reso disponibili i propri strumenti e la necessaria esperienza. Recentemente, grazie al contributo del circolo Mcl Don Renzo Paoli, è stato acquistato anche un nuovo fuoristrada attrezzato per le operazioni di Protezione civile, che stazionerà presso la sezione di San Piero a Ponti. Gli ambulatori sono rimasti aperti in maniera continuativa, garantendo le prestazioni mediche-ambulatoriali e di medicina del lavoro. Hanno effettuato inoltre tamponi a domicilio, secondo i flussi della Asl, e tamponi drive-through in collaborazione con Federazione Regionale Misericordie e Rami, nel parcheggio di villa Montalvo. E, da qualche giorno, anche numerosi test sierologici”. In un periodo complicato come quello che tuttora stiamo vivendo, “è stato sempre garantito il servizio di onoranze funebri e l’apertura delle cappelle per il commiato verso i defunti, nel pieno rispetto delle nuove normative sul distanziamento sociale. Dalla scorsa settimana è stato riaperto anche il cimitero di via Tosca Fiesoli, con i nostri operatori che forniscono tutte le necessarie informazioni e opportuni controlli all’interno. Per chiudere voglio ringraziare con tutto il cuore tutti i confratelli che hanno garantito disponibilità e servizi in un momento così particolare, mettendo in parte anche a rischio la propria salute. Infine accogliamo con piacere e ringraziamo tutti quei nuovi volontari che hanno scelto di avvicinarsi alla Misericordia e al servizio di carità, proprio in questo momento così difficile, per mettersi a disposizione della comunità”.