Misericordia di Campi Bisenzio: si rafforza la collaborazione con Comeana, aperto un punto prelievi del sangue

COMEANA – La Misericordia di Campi Bisenzio rafforza la propria collaborazione, avviata da tempo, con la Misericordia di Comeana. E lo fa con l’apertura, a cura di Ambulatori della Misericordia, di un punto prelievi del sangue che sarà attivo presso la sede della Medicea, in piazza degli Scalpellini, il martedì, giovedì e sabato dalle 7.15 alle 9.15 senza prenotazione. Si tratta di prelievi convenzionati Asl e per per privati (per quest’ultimi è previsto anche un buono colazione), che rientrano in una serie di ulteriori novità per l’associazione di volontariato carmignanese che prevedono, in accordo con la Casa di accoglienza del posto, anche altre opportunità, a partire dal trasporto gratuito per tutti gli over 65 residenti nel Comune di Carmignano che prenotano visite ed esami presso l’Ospedale Santo Stefano a Prato, i Centri Asl della provincia di Prato e gli ambulatori della Misericordia di Campi.

Ieri mattina l’ufficializzazione del nuovo servizio alla presenza del sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti. “Ringrazio la Misericordia di Campi Bisenzio – ha detto Alberto Corona, presidente della Misericordia di Comeana – per la collaborazione instaurata. Ho sempre avuto come insegnamento quello di circondarmi di persone valide e con una moralità e credo che la Misericordia di Campi Bisenzio sia il partner giusto per la nostra associazione”. “E’ per noi un vanto – ha detto Cristian Cesari, presidente Cda Ambulatori della Misericordia – essere accanto alle associazioni ‘consorelle’ e alle Misericordie che hanno intenzione di crescere nel mondo sanitario. La speranza è quella di ampliare ulteriormente la nostra collaborazione, magari pensando a realizzare anche un piccolo ambulatorio presso la sede della Misericordia di Comeana”.