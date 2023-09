Misericordia di Campi Bisenzio, tutti i numeri della festa. E un grazie di cuore ai volontari. Con presenze da record

CAMPI BISENZIO – Oltre cento persone a cena, tra confratelli e consorelle, e tanti sorrisi in un clima fraterno e cordiale, a conclusione dell’edizione 2023 della festa della Misericordia di Campi Bisenzio a Villa Il Palagio, che quest’anno ha visto per la prima volta la cogestione del neonato “Circolo Mcl Il Palagio”. Con i ringraziamenti del Provveditore, Cristiano Biancalani, per l’impegno profuso da tutti i volontari in nove giorni senza dubbio impegnativi ma di grande condivisione. E che siano state giornate intense, lo dimostrano anche alcuni dei numeri “snocciolati” dallo stesso Provveditore: ore totali di servizio dei volontari che hanno contribuito per la riuscita della festa 2.560; 144 le persone impegnate attivamente; 310 la media di coperti per ogni sera; 1.250 chilogrammi di pecora cucinata (fra umido e bistecche); 530 chilogrammi di patate fritte; 305 chilogrammi di pasta utilizzati. Numeri importanti, sottolineati durante la cena nel parco di Villa Il Palagio, così come importante è stato lo sforzo di tutti. “A tutti loro – ha detto Biancalani – un sentito “Che Iddio ce ne renda merito”, così come va un enorme ringraziamento ai tanti, affezionati campigiani e non, che non hanno mancato di onorarci con la consueta presenza e vicinanza, gustando le prelibatezze della cucina, delle quali la pecora è stata come sempre il piatto clou. Tutto ciò ha contribuito, con numeri importanti, a dare seguito alla raccolta fondi per l’acquisto della nuova ambulanza neonatale. Un arrivederci al prossimo anno per l’edizione 2024 della festa nell’attesa dell’ultimo “Svuota cantina” di domenica 1 ottobre”.