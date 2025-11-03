News

Misericordia di Legri: “Fanfani, Mattei e la società italiana che cambia”

CALENZANO – “Fanfani, Mattei e la società italiana che cambia”: è questo il tema di un dibattito promosso dalla Misericordia di Legri in programma sabato 8 novembre alle 18. L’incontro sarà a cura di Enrico Panzi e si terrà  al Circolo La Concordia, in via del Saccardo.

