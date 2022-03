Misericordia di San Piero a Ponti: domenica 20 la prima “Sagra della frittella di riso”

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere, domenica 20 marzo, quello organizzato dalla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi. Da non perdere per tre motivi: intanto, a partire dalle 16, presso la sede dell’associazione, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Piero a Ponti, si potranno gustare delle ottime frittelle […]

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere, domenica 20 marzo, quello organizzato dalla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi. Da non perdere per tre motivi: intanto, a partire dalle 16, presso la sede dell’associazione, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a San Piero a Ponti, si potranno gustare delle ottime frittelle di riso; inoltre sarà l’occasione per passare un pomeriggio di condivisione e dare una mano a una realtà che, soprattutto negli ultimi due anni, ma non solo, ha fatto veramente tanto per il territorio. E infine, ultimo ma non ultimo, quella di domenica prossima è la prima edizione della “Sagra della frittella di riso” organizzata dalla Misericordia di San Piero a Ponti e pertanto… va incoraggiata.