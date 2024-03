Misericordia di San Piero a Ponti, sabato 16 “A tutto fritto”

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere, quello di sabato prossimo, 16 marzo, per gli amanti del fritto. Presso la sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio è in programma infatti una cena “A tutto fritto”. Appuntamento alle 20, per prenotare c’è tempo fino a domani telefonando al numero 335 1083120 […]

CAMPI BISENZIO – Appuntamento da non perdere, quello di sabato prossimo, 16 marzo, per gli amanti del fritto. Presso la sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio è in programma infatti una cena “A tutto fritto”. Appuntamento alle 20, per prenotare c’è tempo fino a domani telefonando al numero 335 1083120 oppure direttamente al circolo Mcl Don Renzo Paoli in via Carlo Alberto dalla Chiesa.