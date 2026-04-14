Misericordia e Carabinieri contro le truffe agli anziani: se ne parla venerdì 17 a Villa Il Palagio

CAMPI BISENZIO – Aprile si conferma un mese denso di appuntamenti per la Misericordia di Campi Bisenzio, sempre nell’ambito del programma di iniziative pensate per i 480 dalla nascita della Confraternita e realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets. Il prossimo è in programma venerdì 17 aprile alle 18 a Villa Il Palagio dove, […]

CAMPI BISENZIO – Aprile si conferma un mese denso di appuntamenti per la Misericordia di Campi Bisenzio, sempre nell’ambito del programma di iniziative pensate per i 480 dalla nascita della Confraternita e realizzato con il contributo di Chianti Mutua Ets. Il prossimo è in programma venerdì 17 aprile alle 18 a Villa Il Palagio dove, grazie alla preziosa collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, si parlerà di truffe e di come evitarle, con particolare riferimento alla popolazione più anziana del nostro territorio, spesso alle prese, purtroppo, con tentativi di raggiri.

Ma anche le passate settimane sono state significative per l’associazione di volontariato. A partire dall’entrata in servizio dell’ambulanza per l’emergenza territoriale inaugurata in occasione della festa di San Sebastiano e realizzata grazie alla raccolta di tante aziende e persone generose. Con una valenza particolare: è intitolata infatti al compianto confratello e membro del Magistrato Filippo Biagiotti.

Infine la Misericordia ha rinnovato il “patto di amicizia” siglato in passato con la Knorr-Bremse, azienda leader nella progettazione, produzione e integrazione di impianti freno di tipo pneumatico, elettro-pneumatico ed elettro-idraulico per veicoli ferroviari, metropolitani e ferrotranviari. Così come già avvenuto negli anni scorsi, infatti, sono state 220 le uova di Pasqua “griffate” con il logo della Misericordia, quest’anno quello appositamente realizzato per i 480 anni, e consegnate alla Knorr-Bremse. Il ricavato sarà devoluto alla Misericordia e andrà a sostenere l’apiario realizzato all’interno di Villa Il Palagio e che sarà inaugurato il prossimo 6 giugno.