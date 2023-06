Miss Ginestra Fiorentina… è della provincia di Pisa

LASTRA A SIGNA – All’Antica Fiera della Ginestra, Sveva Mugnaini, di Pontasserchio, in provincia di Pisa vince la fascia di Miss Ginestra Fiorentina 2023. La bella concorrente pontigiana ha prevalso sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana salendo così sul gradino più alto del podio. La manifestazione, inserita […]

LASTRA A SIGNA – All’Antica Fiera della Ginestra, Sveva Mugnaini, di Pontasserchio, in provincia di Pisa vince la fascia di Miss Ginestra Fiorentina 2023. La bella concorrente pontigiana ha prevalso sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana salendo così sul gradino più alto del podio. La manifestazione, inserita da diversi anni nel cartellone degi eventi dell’Antica Fiera della Ginestra e organizzata da varie associazioni di Ginestra Fiorentina, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lastra a Signa e da importanti sponsor locali, anche in questa edizione ha registrato una notevole partecipazione di pubblico. Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta da Francesca Bianchini, imprenditrice, e come segretario da Massimo Lari, assessore al bilancio del Comune di Lastra a Signa, nel dover selezionare le vincitrici delle sei fasce a disposizione della serata. E che al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio: primo posto per Sveva Mugnaini, di Pontasserchio (Pisa), 18 anni, studentessa e pallavolista. Alle sue spalle, Miss Rocchetta Bellezza, Martina Fiaschi, di Lucca, 26 anni, impiegata; Miss Framesi Justine Leso, di Carrara, 19 anni, studentessa; Miss quarta classificata Debora Sarti, di Casalguidi (Pistoia), 26 anni, commessa; quinta classificata Francesca Fabbiani, di Vicchio, 27 anni, maestra di scuola primaria; Miss sesta classificata Sara Razzano, di Carmignano, 25 anni, studentessa.