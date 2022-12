Miss Italia Toscana 2023: presentato il calendario insieme alla Fondazione Cure2Children

SIGNA – Il risultato di una bella collaborazione: ieri l’altro, infatti, venerdì 2 dicembre, è stato presentato il calendario di Miss Italia Toscana 2023. Ed è stata una presentazione in grande stile, avvenuta durata la serata organizzata dalla Fondazione Cure2Children in occasione di “A cena con Leonardo” a Villa Castelletti. Il calendario riproduce alcune immagini […]

SIGNA – Il risultato di una bella collaborazione: ieri l’altro, infatti, venerdì 2 dicembre, è stato presentato il calendario di Miss Italia Toscana 2023. Ed è stata una presentazione in grande stile, avvenuta durata la serata organizzata dalla Fondazione Cure2Children in occasione di “A cena con Leonardo” a Villa Castelletti. Il calendario riproduce alcune immagini della finale di Miss Toscana 2022 con due ospiti d’eccezione come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che si è svolta a settembre per la 40° volta consecutiva a Casciana Terme (Pisa) e che ha visto prevalere su tutte la bellissima Nicole Ninci di Venturina, ospite a sua volta a Signa insieme allo stesso Leonardo Pieraccioni, Raffaello Zanieri, Gianmaria Vassallo e al capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. “Un grazie di cuore alla Fondazione per averci dato questa grande opportunità – si legge in una nota – e a tutte le persone che vorranno sostenere la Fondazione Cure2Children”. Info: www.cure2children.it