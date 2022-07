Miss Italia, un’altra “fascia” per Martina Comparini: questa volta è quinta a Castiglione della Pescaia

Miss Castiglione della Pescaia 2022 si chiama Arianna Polidori e viene da Prato. Vittoria al fotofinish per la bella concorrente pratese che prevale sul gruppo di altre 23 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana. La manifestazione, diventata un appuntamento ultra decennale nel cartellone degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale, dopo due anni […]

Miss Castiglione della Pescaia 2022 si chiama Arianna Polidori e viene da Prato. Vittoria al fotofinish per la bella concorrente pratese che prevale sul gruppo di altre 23 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana. La manifestazione, diventata un appuntamento ultra decennale nel cartellone degli eventi estivi organizzati dall’amministrazione comunale, dopo due anni di stop a causa del Covid-19, ha riportato in piazza Orto del Lilli il pubblico dei grandi eventi.

Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta da Susanna Lorenzini, assessore al turismo del Comune di Castiglione, e Maria Elena Canu, dell’Ufficio Turismo e Museo, nel dovere selezionare tra un nutrito e qualificato gruppo di concorrenti in gara ee al termine dello scrutinio finale (al

fotofinish) ha emesso il seguente giudizio: primo posto per Arianna Polidori, di Prato, seguita da Serena Sestini, di Massa, Miss Rocchetta Bellezza, Luna Galletti, di Soiano (Pisa), Miss terza classificata, Lara Goracci, di Albinia (Grosseto), Miss quarta classificata, la sestese Martina Comparini, Miss quinta classificata, e Hannah Ruth Devine, di Pisa, Miss sesta classificata.