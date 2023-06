Miss Toscana torna all’Antica Fiera della Ginestra

LASTRA A SIGNA – Secondo appuntamento in provincia di Firenze legato all’84esima edizione del concorso di Miss Italia. La carovana del concorso anche quest’anno torna infatti a fare tappa a Ginestra Fiorentina in occasione della 13esima edizione dell’Antica Fiera della Ginestra. L’appuntamento è per domani, venerdì 16 giugno, per una serata organizzata dalle associazioni della […]

LASTRA A SIGNA – Secondo appuntamento in provincia di Firenze legato all’84esima edizione del concorso di Miss Italia. La carovana del concorso anche quest’anno torna infatti a fare tappa a Ginestra Fiorentina in occasione della 13esima edizione dell’Antica Fiera della Ginestra. L’appuntamento è per domani, venerdì 16 giugno, per una serata organizzata dalle associazioni della frazione del Comune di lastra a Signa, il Paese Ritrovato, con la collaborazione del circolo Mcl, del circolo Arci Toscanini, del CCN In centro alla Ginestra, dell’Associazione genitori scuole di Ginestra, Pubblica Assistenza Humanitas sezione di Ginestra Fiorentina e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lastra a Signa. Tante le ragazze provenienti da varie località della Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di “Miss Ginestra Fiorentina”: la vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto.

Si inizierà alle 21.30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da Gaetano Gennai, legato a Miss Italia ormai da diversi anni. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico prima in abito e poi con il body dello sponsor sarà eletta la vincitrice. A occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2023 di “Miss Toscana”, come avviene ormai da oltre 40 anni, sarà Gerry Stefanelli dell’agenzia Syriostar di Montecatini Terme, con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia. Le ragazze interessate e che vogliono partecipare al concorso possono iscriversi direttamente sul sito ufficiale di Miss Italia www.missitalia.it o telefonare a “Syriostar” ai numeri 0572 507351 – 335 7306153 (l’iscrizione è gratuita).