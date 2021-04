Mobilità, Lega: “Estendere il progetto di titolo di viaggio Unico Metropolitano a tutta la provincia”

FIRENZE – “Ci auguriamo che da una semplice dichiarazione d’intenti, si arrivi a un progetto concreto che estenda all’intero territorio della città metropolitana il titolo di viaggio unico metropolitano”. E’ quanto dichiarano i consiglieri metropolitani leghisti Cecilia Cappelletti e Alessandro Scipioni, che hanno votato a favore della proroga della fase sperimentale del titolo unico di viaggio mensile. “Chiediamo alla Regione Toscana e alla Città metropolitana, ciascuna per le proprie competenze, di investire somme su un progetto che avrà risvolti positivi sia da un punto di vista economico su tutti i cittadini dell’area metropolitana che per l’incentivo all’utilizzo del Tpl su gomma, treno e tramvia” spiegano Scipioni e Cappelletti. “Per quanto riguarda poi l’abbonamento regionale Pegaso, la Regione Toscana deve impegnarsi con il gestore per arrivare a rateizzi sostenibili – aggiunge la consigliera regionale delle Lega Elisa Tozzi – perché ci sono tante persone che in questo periodo di crisi non riescono a sostenere l’intero costo dell’abbonamento in un’unica soluzione. Per questo presenterò un’interrogazione all’assessore regionale competente: dobbiamo venire incontro alle famiglie e ai lavoratori”.