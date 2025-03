Monica, compleanno in videochiamata. A letto con l’influenza gli amici, a cena senza di lei, la festeggiano così

CAMPI BISENZIO – Se ai tempi di “Amici miei” ci fosse stato Internet, probabilmente sarebbe stata una scena perfetta da raccontare in un film. Non una “zingarata” a senso unico, ma il frutto della voglia di divertirsi e di stare insieme di un gruppo di amici che si rivela più forte di un’influenza di fine inverno. E’ stato infatti un compleanno in videochiamata per Monica, che ieri sera avrebbe dovuto festeggiarlo a cena alla “Tana dei Puma”, a San Donnino, insieme a una quarantina di amici. Chi arrivava da Signa, chi da Sesto, chi addirittura da Pontedera. Un traguardo significativo fra l’altro, quello dei 50 anni. Solo che mezz’ora prima di ritrovarsi, ha dovuto constatare che la febbre che la costringeva a letto, quasi 39, era troppo alta per lasciare coperte e cuscino e andare a tagliare la torta. Pertanto, di fronte alla tavola già apparecchiata, alla cena pagata per tutti i presenti – che inizialmente pensavano a uno scherzo – è stata la stessa Monica, con un messaggio, a insistere perchè la cena ci fosse ugualmente e il gruppo di amici potesse passare lo stesso una serata in allegria. E così è stato: a raggiungere la tavolata da Lastra a Signa, dove la coppia vive, è stato il marito, Ivan, che ha stappato la bottiglia mentre la moglie era collegata al telefono: “Nel 2012 – racconta un’amica – si sono sposati a Las Vegas e abbiamo seguito il matrimonio via Internet, adesso la festa dei 50 anni in videochiamata. Adesso però basta (ride)…”. E naturalmente anche questa è l’occasione per rifarle gli auguri. Anche da parte nostra, oltre che di pronta guarigione naturalmente.

Pier Francesco Nesti