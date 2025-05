Montagna Vallombrosana, via alla stagione estiva fra natura, gastronomia e sport

CAMPI BISENZIO – Al via le attività per la stagione estiva 2025 della Montagna Vallombrosana tra mostre, trekking, concerti, poesia ed escursioni in notturna per riscoprire le bellezze di quest’area naturalistica. La Pro Loco Saltino Vallombrosa prosegue anche per quest’anno il suo impegno nello sviluppo e nella promozione turistica nell’ambito delle realtà Pro Loco toscane […]

CAMPI BISENZIO – Al via le attività per la stagione estiva 2025 della Montagna Vallombrosana tra mostre, trekking, concerti, poesia ed escursioni in notturna per riscoprire le bellezze di quest’area naturalistica. La Pro Loco Saltino Vallombrosa prosegue anche per quest’anno il suo impegno nello sviluppo e nella promozione turistica nell’ambito delle realtà Pro Loco toscane e, più in generale, italiane attraverso una visione del territorio dinamica e indirizzata a una destagionalizzazione di tutto il comparto. Dopo il primo appuntamento, lo scorso 10 maggio, che ha visto una rievocazione con auto d’epoca da Bagno a Ripoli, passando per Montemignaio, Monte Secchieta fino all’Abbazia di Vallombrosa, domenica 1 giugno sarà la volta della terza edizione della “Mangialonga di Vallombrosa”: un incontro dedicato al trekking e alle degustazioni delle specialità locali. All’evento i visitatori potranno, infatti, assaporare le tipicità gastronomiche della Montagna e visitare, accompagnati da una guida specializzata, i famosi arboreti di Vallombrosa, che racchiudono al loro interno oltre 5000 specie arboree provenienti da tutto il mondo.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con i Carabinieri Forestali per la Biodiversità di Vallombrosa. Spazio anche allo sport con la gara di livello nazionale “Green Run – Vallombrosa Trail”, in programma a luglio e organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino, che prevederà sia percorsi agonistici che non competitivi. Altro importante appuntamento sarà il Premio Nazionale di Poesia, in calendario tra settembre ed ottobre nella sala Capitolare dell’Abbazia di Vallombrosa, un evento che nella sua prima edizione, lo scorso anno, ha coinvolto parolieri e poeti anche dalla vicina Francia Sempre nel mese di settembre sarà riproposto uno degli eventi più apprezzati dal pubblico della montagna, il concerto di “Alphorn”, la suggestiva performance musicale eseguita dai Corni Alpini.

Un percorso di scambio culturale e di rinascita turistica dell’intero comparto montano, dunque, quello intrapreso dalla Pro Loco Saltino Vallombrosa attraverso il coinvolgimento degli operatori del luogo, delle guide ambientali e delle autorità locali e che quest’anno vedrà due nuovi gemellaggi con la Pro Loco del Trentino Alto Adige (Pro Loco Faver) e la Pro Loco del Veneto (Pro Loco Fregona). A integrare l’offerta turistica della montagna Vallombrosana la creazione di una nuova guida che potrà essere reperita presso l’Ufficio Turistico di Saltino e presso le strutture ricettive del territorio al fine di offrire ai visitatori un servizio completo su tutte le opportunità di visita.

Sara Coseglia