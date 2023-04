Montelatici e Gemelli (FdI): “A Campi non passa giorno senza un episodio di violenza o delinquenza”

CAMPI BISENZIO – “I cittadini di Campi Bisenzio hanno diritto a vivere in un territorio sicuro, senza avere paura di uscire a piedi la sera o di salire a bordo di un autobus”. A dichiararlo è Antonio Montelatici, candidato sindaco alle amministrative di maggio e sostenuto dalla civica Campi Domani, Fratelli d’Italia e Centrodestra per […]

CAMPI BISENZIO – “I cittadini di Campi Bisenzio hanno diritto a vivere in un territorio sicuro, senza avere paura di uscire a piedi la sera o di salire a bordo di un autobus”. A dichiararlo è Antonio Montelatici, candidato sindaco alle amministrative di maggio e sostenuto dalla civica Campi Domani, Fratelli d’Italia e Centrodestra per Montelatici, commentando quanto accaduto ieri a bordo di un autobus della linea 35 mentre transitava a Campi Bisenzio, a San Piero a Ponti.

“Campi è diventato ormai un luogo insicuro per i cittadini, i quali sono costretti a sopportare quotidianamente episodi di delinquenza. Adesso anche prendere un autobus può diventare un’esperienza traumatica. Chi ha usato lo spray urticante, diffondendo il panico e creando disagi a tutti i passeggeri, ha molto probabilmente agito sapendo che difficilmente sarebbe stato rintracciato e punito per il suo gesto. Questo episodio è solo l’ultimo in ordine cronologico di una lunga serie, eventi che testimoniano come la sicurezza a Campi Bisenzio sia una vera e propria emergenza. Per me – conclude Montelatici – la sicurezza è una questione prioritaria da affrontare con la massima urgenza”.

“E’ necessaria una completa discontinuità rispetto a chi ha governato finora il Comune, con un’alternativa fatta di proposte serie e concrete come quelle presentate da Antonio Montelatici” dichiara il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli. “Nel programma elettorale del centrodestra – aggiunge – ci sono proposte concrete e realizzabili per mettere fine a questa situazione esasperante, come l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale, la realizzazione di un nuovo piano di videosorveglianza e il rafforzamento della collaborazione con le forze dell’ordine”.