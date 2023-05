Montelatici: “Ennesimo episodio di delinquenza: il tema sicurezza deve tornare al centro”

CAMPI BISENZIO – “Ennesimo episodio di delinquenza stamani verso le 10 a Campi Bisenzio, questa volta a San Piero a Ponti, dove in via Sauro una donna è stata aggredita e derubata mentre rientrava a casa”: a raccontare l’accaduto è Antonio Montelatici, candidato sindaco per Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centrodestra per Montelatici. “Di ritorno da una […]

CAMPI BISENZIO – “Ennesimo episodio di delinquenza stamani verso le 10 a Campi Bisenzio, questa volta a San Piero a Ponti, dove in via Sauro una donna è stata aggredita e derubata mentre rientrava a casa”: a raccontare l’accaduto è Antonio Montelatici, candidato sindaco per Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centrodestra per Montelatici. “Di ritorno da una passeggiata una nostra concittadina è stata strattonata mentre varcava il cancello del giardino della sua abitazione. Nell’aggressione la donna è caduta a terra ed è stata derubata di tutto ciò che aveva, compreso orologio e gioielli. La signora è stata poi trasportata al pronto soccorso, per essere visitata e medicata, dove le hanno diagnosticato una frattura prluriframmentata del radio”.

“Ormai questi episodi si verificano quotidianamente e i campigiani non sono più liberi di uscire, neanche in pieno giorno, senza timore di essere aggrediti e derubati. Ribadisco ancora una volta – aggiunge Montelatici – che il tema sicurezza è il principale dei problemi da affrontare a Campi Bisenzio. E se eletto sindaco attuerò quanto chiaramente scritto nel programma elettorale della coalizione: dall’assunzione di nuovi 10 agenti di polizia municipale, per avere più agenti sulle strade e un pattugliamento anche nelle ore notturne, alla realizzazione di un nuovo piano di videosorveglianza. Chiederò inoltre al Prefetto di intervenire inviando agenti di pubblica sicurezza per affrontare questa fase di emergenza. Alla signora vittima dell’aggressione, madre di Diletta Marzi, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista Campi Domani, va la mia solidarietà e vicinanza”.