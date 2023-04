Montelatici replica a Fabbri: “Sulla Gkn è in cerca di visibilità”

CAMPI BISENZIO – In mattinata l’appello di Leonardo Fabbri (candidato sindaco sostenuto da Pd, lista Fabbri sindaco e Muoviamo Campi) “per stoppare da subito ogni possibile tentativo di speculazione sull’area ex Gkn”. Appello indirizzato agli altri candidati a sindaco per le amministrative del 14 e 15 maggio. Nel pomeriggio la replica di Antonio Montelatici, sostenuto invece […]

CAMPI BISENZIO – In mattinata l’appello di Leonardo Fabbri (candidato sindaco sostenuto da Pd, lista Fabbri sindaco e Muoviamo Campi) “per stoppare da subito ogni possibile tentativo di speculazione sull’area ex Gkn”. Appello indirizzato agli altri candidati a sindaco per le amministrative del 14 e 15 maggio. Nel pomeriggio la replica di Antonio Montelatici, sostenuto invece dalla lista civica Campi Domani, Fratelli d’Italia, Liberaldemocratici Italiani e Popolari è Verde: “Se Leonardo Fabbri è a conoscenza di tentativi di speculazione in atto, abbia il coraggio di parlare apertamente. In caso contrario di speculazione ce ne sarebbe solo una: quella del candidato Fabbri alla ricerca di visibilità. Peraltro è difficile accettare suggerimenti in materia urbanistica dall’erede politico di Emiliano Fossi, che in ben nove anni non è riuscito a completare il riordino degli strumenti di governo del territorio, facendo commissariare Campi Bisenzio e lasciando il Comune senza un piano operativo adottato”.