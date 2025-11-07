Montemurlo: al via i lavori lungo il corso del Bagnolo

MONTEMURLO – Al via ai lavori lungo il corso del torrente Bagnolo nella zona dove, lo scorso 28 aprile, è stato abbattuto il ponte sul torrente Bagnolo. Il Comune di Montemurlo ha dato il via all’intervento di completamento dell’area a verde lungo via Riva. Nello spazio, dove sorgeva lo svincolo della strada di collegamento tra la via Riva stessa e il ponte, sono partiti gli interventi per ricreare un’area verde che vada a collegarsi con il parco “Giardino incantato”, che ospita le sculture in legno. In questa zona, particolarmente amata e frequentata dai cittadini, sarà realizzato anche il completamento del marciapiedi e un vialetto pedonale sulle due sponde del fiume, sia sul lato di via Riva che su via Monteferrato. Infine, sarà ripristinata la staccionata di sicurezza che delimita l’area a verde dal torrente su entrambe le sponde. «I lavori sono già iniziati e servono per ripristinare la sicurezza e il decoro di tutta l’area a seguito dell’abbattimento del ponte sul torrente Bagnolo- spiega il sindaco Simone Calamai – A seguito delle interlocuzioni che ci sono state con il Genio civile, l’abbattimento del ponte sul Bagnolo è stato uno degli interventi, realizzati lungo il torrente, per migliorare le condizioni idrauliche di questo importante corso d’acqua del nostro territorio. La Regione, a seguito delle nostre richieste, ha finanziato sul territorio interventi per circa 5 milioni di euro, tra i quali ci sono anche i fondi per la progettazione e ricostruzione del ponte». Tra i vari interventi in corso per il miglioramento della sicurezza idraulica, è stato completato anche l’intervento attualmente in corso di sfangamento e manutenzione del fosso collettore di via Pola.