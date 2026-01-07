Montemurlo: alla Sala Banti “Stand Up Classic” di Paolo Rossi

MONTEMURLO – Sul palco della Sala Banti domenica 11 gennaio alle 21.15 ci sarà lo spettacolo “Stand Up Classic” di Paolo Rossi. Il celebre attore e autore intraprenderà un viaggio visionario attraverso i secoli, ridando voce a giganti come Omero, Shakespeare e Orazio. In “Stand Up Classic”, le parole degli antichi non restano confinate nel passato, ma […]

MONTEMURLO – Sul palco della Sala Banti domenica 11 gennaio alle 21.15 ci sarà lo spettacolo “Stand Up Classic” di Paolo Rossi. Il celebre attore e autore intraprenderà un viaggio visionario attraverso i secoli, ridando voce a giganti come Omero, Shakespeare e Orazio. In “Stand Up Classic”, le parole degli antichi non restano confinate nel passato, ma prendono vita connettendosi prepotentemente con il presente. Accompagnato dalle note della chitarra di Emanuele Dell’Aquila, Rossi reinventa i capisaldi della letteratura trasformandoli in esperienze contemporanee, vibranti e accessibili a ogni tipo di pubblico. Uno spettacolo che promette di abbattere la barriera tra “alto” e “basso”, tra classico e moderno, con lo stile unico e graffiante che contraddistingue uno dei maestri della scena teatrale italiana. Per prenotare uno degli ultimi biglietti rimasti si può mandare un messaggio WhatsApp al numero 350 0989104 o chiamare il numero 350 0989104 dal lunedì al venerdì, esclusivamente nella fascia oraria 18 – 20; si può anche scrivere una e-mail all’indirizzo salabantiprosa@gmail.com.