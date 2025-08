Montemurlo: cercasi foto e storie della scuola delle Ancelle del Sacro Cuore

MONTEMURLO – Cercasi foto degli ex alunni della scuola delle Ancelle del Sacro Cuore di Montemurlo. La primaria paritaria il prossimo ottobre compirà cent’anni e chiama a raccolta ex alunni ed insegnanti per scrivere insieme una storia lunga un secolo. In vista delle celebrazioni di questo importante anniversario che si svolgeranno il prossimo ottobre, l’istituto scolastico sta […]



MONTEMURLO – Cercasi foto degli ex alunni della scuola delle Ancelle del Sacro Cuore di Montemurlo. La primaria paritaria il prossimo ottobre compirà cent’anni e chiama a raccolta ex alunni ed insegnanti per scrivere insieme una storia lunga un secolo. In vista delle celebrazioni di questo importante anniversario che si svolgeranno il prossimo ottobre, l’istituto scolastico sta preparando alcune iniziative che hanno bisogno, per essere concretizzate, del diretto coinvolgimento di chi, a titolo di studente o insegnante, è cresciuto nelle aule di piazza Contardi. La scuola è alla ricerca di foto, anche d’epoca, degli ex alunni del Sacro Cuore che entreranno a far parte di una pubblicazione e di un video e che racconteranno i cento anni di storia di una scuola punto di riferimento per la formazione e l’istruzione di tanti montemurlesi. “Ho frequentato la scuola Ancelle del Sacro Cuore e quando mi sono laureata in scienze della formazione primaria ho dedicato la mia tesi proprio alla mia scuola. – racconta la maestra Jessica Lombardi che delle Ancelle del Sacro Cuore ora è insegnate e direttrice del coro – In vista dei cento anni della scuola vorremmo scrivere, insieme a tutti gli ex alunni, una storia condivisa e chiediamo una aiuto per raccogliere le foto delle varie classi di bambini che sono passati da qui. A chi ha imparato a leggere e a scrivere qui, a chi qui ha insegnato con pazienza, questa vuole essere la vostra storia”.

Fino al 1922 Montemurlo non aveva mai avuto istituzioni dedicate alla cura dell’infanzia. Don Paolino Contardi, fondatore della scuola Ancelle del Sacro Cuore, annotava nel suo diario: “Montemurlo è una comunità onesta e laboriosa, ma con un vuoto da colmare”. Mancava infatti un luogo deputato “alla cura materna e alla buona istruzione dei piccoli”. Ecco che in don Contardi, già nel lontano 1914, quando prende servizio alla pieve di San Giovanni Decollato, si affaccia l’idea di creare un asilo d’infanzia. Poi, però, scoppia la Prima Guerra Mondiale e il progetto viene temporaneamente accantonato per prendersi cura dei soldati e delle loro famiglie. Poi finalmente nel 1922 nascono l’asilo, una scuola di lavoro, una casa per le suore, da sempre “angeli” tutelari della scuola, e poi nell’ottobre del 1925 aprono le prime tre classi elementari e da allora in quelle aule non si è mai smesso di imparare.

“Una scuola costruita con fede, visione, sacrificio. Una mistica cittadella dove pulserà la fede vera, scuola di amore e di pace, un perenne canto di gloria” scriveva ancora don Paolino Contardi.

“La scuola Ancelle del Sacro Cuore è parte integrante della storia del territorio. Le suore e le insegnanti hanno seguito con cura e dedizione la formazione e l’istruzione di intere generazioni di montemurlesi, contribuendo alla crescita culturale della nostra comunità- sottolinea il sindaco Simone Calamai- Sono felice di questa iniziativa di raccolta di foto e testimonianze, promossa dalla scuola in occasione dei cento anni. Raccontare la scuola “Ancelle del Sacro Cuore” significa raccontare la storia di un territorio e di una comunità. Invito quindi tutti gli ex alunni a riaprire i vecchi album e a condividere i ricordi con la loro ex scuola”.

Le foto vanno inviate a sacrocuorefoto25@gmail.com indicando anno scolastico, nome e cognome di chi le invia, nome della maestra presente.

La scuola paritaria Ancelle del Sacro Cuore è una piccola realtà ma che si contraddistingue per l’attenzione che da sempre dedica al bambino e alle necessità delle famiglie. Una scuola viva che promuove tante attività, come il coro, gli spettacoli teatrali e i musical. Una scuola inclusiva che pone particolare impegno e attenzione agli alunni con particolari esigenze didattiche (dsa, bes) attraverso l’attivazione di laboratori e percorsi educativi “su misura”.