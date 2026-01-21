Montemurlo: la Polizia locale recupera due cani

MONTEMURLO – Recuperati dalla Polizia Locale due cani che stavano vagando senza custodia in zona Javello. L’operazione di recupero è scattata a seguito di alcune segnalazioni giunte al Comando da parte di cittadini. L’altro cane è stato salvato dagli agenti mentre vagava in via Labriola a Bagnolo e scongiurando così potenziali rischi legati alla circolazione stradale. Gli agenti sono intervenuti […]

MONTEMURLO – Recuperati dalla Polizia Locale due cani che stavano vagando senza custodia in zona Javello. L’operazione di recupero è scattata a seguito di alcune segnalazioni giunte al Comando da parte di cittadini. L’altro cane è stato salvato dagli agenti mentre vagava in via Labriola a Bagnolo e scongiurando così potenziali rischi legati alla circolazione stradale. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a mettere in sicurezza i due cani e a tranquillizzarli. Gli animali sono stati portati al Comando di via Toscanini e quindi affidati al servizio Sos Animali in attesa di risalire ai proprietari attraverso il controllo del microchip. Il Comando della Polizia Locale coglie l’occasione per ricordare a tutti i possessori di animali l’importanza della microchippatura, obbligatoria per legge, che rappresenta lo strumento fondamentale per garantire un rapido ricongiungimento in caso di smarrimento. Si raccomanda inoltre la massima attenzione nella custodia dei propri animali per evitare situazioni di pericolo per gli stessi e per la collettività. “Il pronto intervento dei nostri agenti ha permesso di evitare incidenti e di mettere al sicuro i due animali,” commenta l’assessore alla polizia locale, Giuseppe Forastiero .