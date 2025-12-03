Montemurlo: lavori di regimentazione delle acque su via Baronese

MONTEMURLO – Sono iniziati oggi 3 dicembre e andranno avanti fino a martedì 9 dicembre i lavori di riconvogliamento e drenaggio delle acque meteoriche, provenienti dalla collina, sulla via Baronese, nei pressi della strettoia stradale vicina alla Villa del Barone. Il sindaco Simone Calamai ha fatto un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori che prevedono il completo rifacimento, attraverso una tubazione e una nuova canalizzazione, del convogliamento di tutte le acque che arrivano dal versante in direzione via Baronese. Saranno installati nuovi pozzetti stradali di ispezione e, con una nuova canalizzazione, il Comune provvederà a portare queste acque nell’affluente del fosso di Pian di Scalino. «Si tratta di una prima fase di lavorazioni importante che metterà in sicurezza la strada e l’abitato nei pressi di Villa del Barone – spiega il sindaco Simone Calamai – Parallelamente stiamo cercando di agire, attraverso la curatela fallimentare, sull’area a monte della strada, perché riteniamo che siano doverosi degli interventi da parte della proprietà sui terreni che riversano l’acqua sulla strada. E’ importante quindi che le acque siano regimate correttamente nella parte collinare per evitare i problemi di allagamento stradale e mettere in sicurezza tutto l’abitato e la circolazione stradale». Sono inoltre in corso i lavori di ripulitura della vasca che si trova lungo la via Baronese e di tutto il sistema di caditoie stradali. La via Baronese, nel tratto dall’agriturismo San Giorgio alla Villa del Barone, è chiusa al traffico ed ai pedoni fino a 9 dicembre per consentire i lavori.