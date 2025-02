Montemurlo, lotteria del Carnevale, il Comune mette in guardia: “E’ una truffa”

MONTEMURLO – Hanno usato l’eco della prima festa del Carnevale montemurlese, che si è svolta domenica scorsa a Oste, per inventarsi l’ennesima truffa, quella della finta lotteria. Ieri, lunedì 17 febbraio, nei negozi e per le strade di Oste in molti hanno notato un uomo sulla cinquantina, capelli bianchi, ben vestito e con una parlantina fluente, che chiedeva un piccolo contributo, appena cinque euro, per partecipare alla lotteria del Carnevale montemurlese e anche a quella del Carnevale di Agliana. Vista la richiesta, tutto sommato modesta, in diversi hanno versato l’obolo per poi scoprire che si trattava di una vera e propria truffa. Un po’ di sospetti ai cittadini sono venuti quando l’uomo, al posto della ricevuta con i loghi degli organizzatori dell’iniziativa, hanno rilasciato dei semplici bigliettini numerati. Così sono scattate le verifiche e la segnalazione alle forze dell’ordine. Il Comune e le associazioni che organizzano il Carnevale, infatti, non hanno promosso alcuna lotteria e sono del tutto estranei alla truffa. “È importante prestare la massima attenzione e non dare soldi a sconosciuti e ad iniziative di cui non si è a conoscenza. Prima di dare anche piccole somme è buona regola fare le opportune verifiche, – spiega l’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Forastiero – quella della lotteria del Carnevale è una vera e propria truffa. Una persona senza scrupoli ha preso a pretesto una bella iniziativa come il nostro Carnevale, che richiama sempre tante persone, per fare soldi facendo leva sulla buona fede delle persone. Sono episodi davvero odiosi che invito tutti a segnalare per aiutare altri a non cadere in trappola”. Proprio qualche giorno fa, proprio a Montemurlo, si è concluso un ciclo di incontri nelle parrocchie con i Carabinieri della Tenenza e destinato soprattutto alle persone anziane per metterle in guardia da truffe e raggiri.