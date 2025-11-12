Montemurlo: moto contro auto in via Loi a Bagnolo

MONTEMURLO – Grave incidente questa mattina, 12 novembre, sulla via Montalese, all’intersezione con la via Emanuela Loi, a Bagnolo intorno alle 9. A scontrarsi un auto e una moto, condotta da un giovane di 25 anni residente a Prato, che nell’impatto ha riportato diverse ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. La situazione, che in […]

MONTEMURLO – Grave incidente questa mattina, 12 novembre, sulla via Montalese, all’intersezione con la via Emanuela Loi, a Bagnolo intorno alle 9. A scontrarsi un auto e una moto, condotta da un giovane di 25 anni residente a Prato, che nell’impatto ha riportato diverse ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. La situazione, che in un primo momento sembrava grave, si è poi rivelata meno preoccupante del previsto e il giovane centauro è stato trasportato all’ospedale di Prato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia locale del comando di via Toscanini che hanno provveduto ai rilievi dell’incidente per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Pare che uno dei due veicoli durante la manovra di svolta sulla via Loi, abbia urtato l’altro mezzo, forse a causa di una disattenzione.