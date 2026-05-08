Montemurlo. Recuperato dalla Polizia locale un piccolo cerbiatto

MONTEMURLO – Insolito e tenero ritrovamento nella serata di ieri, 7 maggio, per la Polizia Locale di Montemurlo. Gli agenti sono intervenuti in via Bagnolo di Sopra, al civico 57, presso il dehors del ristorante “New Origins PSG”, dove era stata segnalata la presenza di un piccolo di cerbiatto. Il comando di Polizia Locale si è messo immediatamente in contatto con il servizio di recupero degli animali selvatici e con il veterinario dell’Usl, ricevendo indicazioni precise sulla gestione del delicato caso. Secondo gli esperti, la madre potrebbe aver lasciato il cucciolo nello spazio antistante il ristorante – forse perché ferita – con l’intenzione di tornare a nutrirlo e, appena possibile, portarlo via. Purtroppo, così non è stato e stamattina il piccolo Bambi si trovava sempre nello stesso luogo. Per garantire la sicurezza del piccolo e permettere alla madre di riavvicinarsi senza timori, la Polizia Locale ha lasciato un avviso ai proprietari del ristorante, raccomandando caldamente di non toccare né spostare l’animale. L’odore umano, infatti, avrebbe potuto portare la madre ad abbandonare definitivamente il cucciolo. Stamattina, visto che la madre non era ancora tornata a prendere il piccolo, l’animale è stato preso in carico dal servizio veterinario della Usl. “Quando si fanno questi ritrovamenti in ambito urbano è importante avvertire subito la nostra Polizia locale. Davanti a questi piccoli abitanti del nostro territorio, la regola d’oro è l’osservanza del silenzio e il rispetto delle distanze, lasciando che la natura faccia il suo corso, –

dice l’assessore all’ambiente Alberto Vignoli – grazie all’intervento della nostra polizia locale, abbiamo potuto mettere in salvo il cerbiatto”.