Mostra di fiori e piante nel centro di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si chiude l’estate con due giornate dedicate ai fiori e alle piante. Torna, infatti, sabtao 20 e domenica 21 settembre Fiorinfiera con la mostra mercato di piante e fiori. Arrivata all’undicesima edizione, la mostra porterà nel centro cittadino vivai, aziende agricole e rivenditori florovivaistici provenienti da tutta la Toscana. Questa edizione sarà accompagnata da una novità: l’allestimento di Fiorinfierà sarà in piazza IV Novembre dove si affaccia la nuova Lucciola che sarà inaugurata proprio sabato 20 settembre. L’intera manifestazione coinvolgerà poi come sempre tutto il centro storico sestese, tra via Felice Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi. In via Dante Alighieri e via Verdi si troverà un mercatino dedicato al settore alimentare, con prodotti tipici provenienti da tutta Italia e non solo. In continuità con la collaborazione costruita negli ultimi anni, anche in questa edizione si rinnova la presenza di Cna Firenze che nella centrale via Cavallotti porterà i suoi espositori artigiani nel prestigioso mercato “Arte Facendo”. Fiorinfiera, organizzata da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Sesto Fiorentino, Confesercenti Firenze e il Centro Commerciale Naturale “Sesto Sotto Casa”, sarà aperta nelle due giornate dalle 10 alle 19.