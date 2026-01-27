Mostra, letture e spettacolo per la Giornata della Memoria

SESTO FIORENTINO – Per la Giornata della Memoria il Comune di Sesto Fiorentino organizza il 29 gennaio in palazzo comunale una mostra fotografica aperta fino al 7 febbraio. Si tratta di “Guerra alla guerra!”, una mostra fotografica sulle atrocità della prima guerra mondiale tratta dal libro antimilitarista e pacifista “Guerra alla guerra” scritto da Ernst Friedrich e pubblicato per la prima volta nel 1924. Inoltre il 29 gennaio alle 18 in via Pasolini nella sede di Auser si terrà una lettura scenica dal titolo “Cenere e cielo”, tratta dal dramma di Grazia Frisina con Sandra Ammannati, Lucia Caldini, Claudia Di Passio, Laura Brandini. Progetto di Gregorio Fulciniti. Regia Alessandro Brandi. Sempre il 29 gennaio alle 21 al Teatro della Limonaia andrà in scena “L’amico ritrovato di Fred Uhlman”, traduzione, adattamento e regia di Ciro Masella. Ingresso 15 euro intero e 12 euro ridotto.

In tutti e tre gli Istituti comprensivi di Sesto Fiorentino sono in programma letture, approfondimenti e incontri rivolti agli studenti.